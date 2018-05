Vandalen gooien motorjacht los 16 mei 2018

Vandalen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ter hoogte van de Plaisancebruggen een motorjacht losgemaakt, waarop deze op drift raakte en midden op het kanaal Leuven-Dijle belandde. Gelukkig merkten buurtbewoners dat snel op.





"Ze hebben de politie gebeld die vervolgens de brandweer inschakelde om het vaartuig een paar honderd meter van zijn oorspronkelijke ligplaats weer aan te meren", vertelt eigenaar Willem Mestdagh. Hij dankt de hulpdiensten en de Vlaamse Waterweg, die ook ter plaatse kwam, voor het snelle optreden. "Voor hetzelfde geld was de motorjacht tegen de brug gegaan of tegen een ander schip. Nu is er voor zover ik heb kunnen zien geen of weinig schade."





(WVK)