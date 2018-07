Vandalen gooien eieren tegen gevel in Galgenberg 24 juli 2018

Vandalen hebben in de nacht van zondag op maandag eieren tegen gevels gegooid in de Mechelse buurt Galgenberg.





Sonja Vandensavel deed aangifte bij de politie. "We hebben het niet zien gebeuren, maar deze ochtend vastgesteld. Ook andere bewoners kregen eieren tegen hun gevel. Het is geen pretje om met dit weer de ladder op de klimmen om je gevel af te schuren. Sommige vlekken zullen moeten slijten. Ik vraag mij af wat je hier aan hebt", zegt Sonja Vandensavel.





Het is niet de eerste keer dat in Mechelen eiergooiers aan het werk zijn, laatst nog in juni. "Het valt af en toe eens voor, maar is toch eerder uitzondering dan regel", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De politie stelde een onderzoek in en bekijkt de camerabeelden uit de buurt. (WVK)