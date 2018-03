Vandaal steekt scooter Jolili in brand 15 maart 2018

02u32 0 Mechelen Vandalen hebben een scooter van de Katelijnse horecazaak Jolili in brand gestoken. "Het loon van een van mijn medewerkers wordt erdoor gejaagd voor een pleziertje van vijf minuten", zegt de uitbaatster.

De feiten speelden zich dinsdagavond omstreeks 21 uur af in de Hanswijkdries in Mechelen. Zaalverantwoordelijke Tim Van Boxsom was met de Sym Fiddle 3 naar huis gekomen en had hem voor de deur geparkeerd. "Plots zag ik de brandweer in mijn straat. Ik ging kijken en mijn scooter bleek verdwenen. Voor ik de politie kon zeggen dat hij gepikt was, zag ik hem volledig uitgebrand liggen", vertelt Van Boxsom.





Zijn werkgever Nadine Bonaugure, die anderhalf jaar Jolili uitbaat op de Markt in Sint-Katelijne-Waver, noemt de vandalenstreek "een spijtige en laffe daad". "Er schiet niks meer van over, wat betekent dat een van mijn personeelsleden geen transport buiten zijn fiets meer heeft en ik hem dus niet meer naar de winkel kan laten gaan."





Patrouille

Ze hoopt dat de dader kan worden gevat. "Zoniet moeten we zelf opdraaien voor de kosten. Een nieuwe scooter kopen? Je moet eerst geld verdienen alvorens het te kunnen uitgeven." Van Boxsom is alvast zinnens in de buurt te gaan rondvragen. "Er hangen altijd jongeren rond. Iemand moet iets gezien hebben." De politie voert een onderzoek naar de vandalenstreek. "We zullen tevens actief patrouilleren en toezicht uitoefenen, om zulke feiten te voorkomen en mogelijke verdachte(n) te vatten", laat politiewoordvoerder Dirk Van de Sande weten. (WVK)