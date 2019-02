Vandaag verschijnt eerste postume Deflo: fans kunnen boodschap achterlaten in herinneringsboekjes Wannes Vansina

14 februari 2019

23u59 0 Mechelen Vandaag vrijdag ligt ‘Levend speelgoed’ in de boekhandel, de eerste postume thriller van Luc Deflo. In de Mechelse boekenwinkels Salvator en Standaard Boekhandel, waar de auteur kind aan huis was, liggen herinneringsboekjes waar fans een boodschap kunnen achterlaten.

Deflo verloor in november de strijd tegen kanker. Voor zijn dood leverde hij nog vier thrillers in die, zoals hij dat zelf wilde, postuum zullen verschijnen. ‘Levend speelgoed’ is de eerste. Voor de Mechelse boekhandels is het wennen. Steevast kwam de Mechelse misdaadauteur er zijn nieuwste boek signeren.

Vandaag geen Luc Deflo aan de signeertafel van Standaard Boekhandel, wel een zwart herinneringsboekje waarin fans een boodschap kunnen achterlaten. “De familie stond erop dat er niet veel en te groot zou gebeuren rond dat eerste boek omdat het verdriet nog te groot is”, weet winkelverantwoordelijke Mark Verstraelen.

Maar de Mechelaars krijgen dus wel de kans om een laatste boodschap achter te laten. “De dood van Luc kwam voor heel veel mensen als een schok.” Ook bij hemzelf. “Zo hard zijn boeken zijn, zo minzaam was hijzelf. Hij trok voor iedereen tijd uit, gelijk wie voor hem zat”, herinnert Verstraelen zich.

Wat veel Mechelaars zal plezieren: ‘Levend speelgoed’ is opnieuw een boek met de Mechelse speurders Mendonck en Deleu in de hoofdrollen. “Het zijn ook mijn favoriete personages”, zegt Sor Maria Marchan Ruiz, de weduwe van Deflo. “Luc leeft voort in zijn boeken en ik hoop dat zijn lezers nog zullen genieten van de vier laatste die de komende jaren verschijnen.” Ze had het de afgelopen maanden zwaar. “Maar de steunbetuigingen van vrienden en fans van Luc hebben deugd gedaan.”

Aline Lapeire van uitgeverij Van Halewyck ziet de uitgave van de vier boeken als een huldebetoon. “We hebben hem beloofd dat we zijn teksten met veel zorg en toewijding zullen uitgeven en werken voor de eindredactie nauw samen met zijn familie en vertrouwelingen. Dat deze postume romans een eerbetoon mogen zijn aan de auteur en man Luc Deflo.”