Vandaag provinciale jobbeurs voor ICT-sector 25 mei 2018

VDAB organiseert vandaag vrijdag samen met de stad Mechelen een provinciale jobbeurs voor de ICT-sector. 25 bedrijven uit de ganse provincie stellen in Lamot hun vacatures voor. "Ondanks het knelpuntkarakter merken we toch dat er in onze provincie nog altijd een aanzienlijk aantal werkzoekenden op zoek is naar een job in deze sector", zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB. "Om de bedrijven in contact te brengen met deze werkzoekenden organiseren we deze beurs voor IT'ers en ICT'ers die op zoek zijn naar een job." Van mei 2017 tot april 2018 ontving VDAB 2.934 vacatures in de ICT-sector in de provincie Antwerpen. Analist/ontwikkelaar ICT staat dan ook in de top-10 van de knelpuntberoepen. De beurs vindt plaats van 13 tot 17 uur. (WVK)