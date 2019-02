Vandaag nationale staking: nauwelijks bussen, verschillende scholen en bedrijven dicht Wannes Vansina/Antoon Verbeeck/Els Dalemans

13 februari 2019

10u21 0 Mechelen De nationale staking voor meer loonopslag laat zich vandaag stevig voelen in de Mechelse regio. Bussen rijden er nauwelijks, verschillende scholen en crèches zijn dicht. In Bornem zijn er wegblokkades. Een bedrijf op zeven is getroffen of ligt volledig plat.

De vakbonden blokkeren in Bornem de industriezone ten zuiden van de Rijksweg. Enkel wie te voet is, wordt doorgelaten. De syndicale organisaties focusten op die bedrijvenzone omwille van de aanwezigheid van de bedrijven van de voorzitter van Unizo (Qualiphar) en de voormalige voorzitter van het VBO (Sioen). “De arbeiders zijn thuis gebleven, de productie licht stil. Enkel de bedienden die dichter staan bij het patronaat zijn komen werken”, zegt ACV-secretaris Paul Schoeters. Het zorgde voor heel wat ongenoegen. “Vele Bornemse ondernemers reageren ontevreden omdat we de actievoerders toelaten om de industriezone af te sluiten. Men wil hiermee vooral de grote bedrijven treffen, maar de kleine KMO’s zijn net vaak de dupe. We kunnen er echter niet veel aan doen, we hebben te weinig politiemensen beschikbaar”, zegt burgemeester van Bornem Kristof Joos (N-VA)

Elders in de regio geen wegblokkades. Onder meer aan Telenet, CG en AZ Sint-Maarten in Mechelen staan wel piketten, aan Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver, aan de Carrefour in Lier en bij Baltimore Aircoil en bij aannemingsbedrijf Michiels H in Heist-op-den-Berg eveneens. Op veel plaatsen worden ook vuurtjes gestookt met banden en paletten en dat zorgt soms voor wrevel. “De oproep om te staken werd ook in ons verbond massaal opgevolgd. Er werd actie gevoerd in honderden bedrijven, organisaties, instellingen, handelszaken, diensten, overheidsdiensten, administraties”, zegt Pieter Holsters, communicatieverantwoordelijke van ACV Antwerpen.

“1 op 7 bedrijven getroffen”

Volgens Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen heeft een bedrijf op zeven de dienstverlening of productie moeten terugschroeven of zelfs stilleggen. 27 procent heeft problemen met de toelevering of met leveranciers. De schade loopt bijgevolg sterk uiteen van bedrijf tot bedrijf. “Maar gemiddeld gaat het om 94.000 euro per getroffen bedrijf”, luidt het bij de werkgeversorganisatie, die een bevraging hield. “De vakbonden schieten zichzelf met deze staking in de voet. Hierdoor gaat er welvaart verloren, is er geen akkoord over een loonsverhoging van 4,6 procent en worden de laagste uitkeringen niet aangepast. Een akkoord vind je niet op straat, maar rond de tafel”, zegt adjunct-gedelegeerd bestuurder Roel Dockx.

Delhaize

Ook de Delhaize in de Oscar van Kesbeeckstraat werd getroffen. Er is weliswaar voldoende personeel in de supermarkt, maar de toegang tot de winkel werden afgesloten met winkelkarretjes. Woordvoerder Roel Dekelver spreekt zich over de specifieke situatie niet uit. “In Vlaanderen zijn slechts vijf van onze winkels gesloten.”

Nauwelijks bussen

Het openbaar vervoer ligt grotendeels plat. Het treinverkeer is sterk verstoord, bussen rijden er nauwelijks. “In de stelplaats van Mechelen zijn er deze ochtend vijf bussen uitgereden, die vooral in het centrum rondrijden op de lijnen 1, 3, 6 en 9. In Rumst zijn er twee buitengereden, in Heist-op-den-Berg maar een. De stelplaatsen in Tremelo en Aarschot liggen volledig plat”, zegt Jo Van der Herten, secretaris sector vervoer (ACV).

Scholen en crèches gesloten

De hinder voor de scholen is heel verschillend. In sommige scholen zijn er nauwelijks afwezigen of is er opvang voorzien. Andere scholen zijn dan weer volledig dicht, onder meer BimSem in Mechelen en de Pluishoek in Heist-op-den-Berg. Ook verschillende openbare crèches zijn vandaag gesloten, in Mechelen onder meer Zwaluwstraat, ‘t Zwaluwnestje en ‘t Leopoldje.

Geen huisvuilophaling

In Hombeek, Heffen en Leest worden vandaag geen huisvuilzakken opgehaald. In Nijlen gaat de glasophaling niet door. De staking heeft geen effect op de dienstverlening voor de stad Mechelen. De loketten van het Huis van de Mechelaar zijn gewoon open. Verspreid over de hele organisatie zijn er maar 46 personeelsleden niet komen opdagen, vooral medewerkers van de uitvoeringsdiensten. “Nauwelijks voelbaar”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). In Willebroek was dat wel het geval. De gemeentelijke dienst Burgerzaken, buitenschoolse kinderopvang ‘t ApPelBoomPje, kinderdagverblijf Bengelhuisje en de bibliotheek zijn gesloten.