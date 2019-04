Vandaag 75 jaar geleden: dramatisch luchtbombardement op Mechelen Wannes Vansina

19 april 2019

03u00 0 Mechelen Vandaag 19 april is het dag op dag 75 jaar geleden dat Mechelen het slachtoffer werd van een hevig geallieerd luchtbombardement. De bommen misten veelal de militaire doelen en belandden op de huizen. 138 Mechelaars lieten het leven.

Die avond in 1944 - het was toen ook Goede Vrijdag zoals dit jaar - vielen Amerikaanse bommenwerpers het Mechels spoorwegknooppunt, het arsenaal, het constructiebedrijf Ragheno en de Erla-werkhuizen (waar vliegtuigonderdelen werden geproduceerd) aan. “Om 18.45 uur vond het tapijtbombardement plaats. 200 brisantbommen en 2.000 brandbommen werden gestrooid tussen het gebied tussen de Leuvense Vaart en de Dijle. Omdat de bommen te vroeg vielen, belandden ze veelal op de huizen”, vertelt historicus Patrick De Greef.

Onder meer de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, de Zoutwerf (de Lepelaar), de OCMW-gebouwen aan de Bruul, de Botermarkt en de wijk aan de Leuvensesteenweg werden getroffen. De meeste slachtoffers vielen in de Groenstraat. “De aannemersfamilie Van Meerbeeck had er een oninneembare schuilkelder, maar een bom viel recht in de verluchtingspijp. Enkel wie te laat was om erin te kruipen, overleefde het.”

“Na het bombardement werden de scouts van Onze-Lieve-Vrouw opgetrommeld om mensen te gaan redden. De jonge gasten vertrokken enthousiast, maar kwamen getraumatiseerd terug. De brandweerkorpsen die vanuit de wijde omtrek naar Mechelen kwamen, werden door de Duitsers opgevorderd om de Erlafabrieken en de Kreiskommandatur te blussen”, vertelt De Greef.

Overigens was het leed nog niet geleden. Tot einde mei zouden nog bombardementen volgen, met als triest hoogtepunt 1 mei. “Daarbij kwamen 171 mensen om en werden tenminste 416 woningen vernietigd. De Hanswijkkerk had het daarbij zwaar te verduren. Het was heel dubbel voor de Mechelaars. Enerzijds moesten ze van de Duitsers af, anderzijds kwam het kwaad van de eigen mensen, de geallieerden.”

De bombardementen komen aan bod in de tentoonstelling ‘Van duisternis naar licht’ die nog tot einde juni loopt in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk.