Vanaf september 50km/u op hele zuidelijke ring 24 juli 2018

In september zullen bestuurders op het zuidelijke deel van de Mechelse ring - tussen de Keizerstraat en de Battelsesteenweg - nog maar 50km/u mogen rijden.





Nu is dat slechts gedeeltelijk het geval. "De belangrijkste reden om deze snelheidsverlaging in te voeren, is uiteraard om de veiligheid te verhogen", legt waarnemend burgemeester Marc Hendrickx (N-VA) uit. "De stad Mechelen was al enige tijd vragende partij om deze aanpassing door te voeren. Gezien de ring overwegend uit gewestwegen bestaat, hadden we echter het fiat nodig van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). We zijn dan ook verheugd dat zij zijn meegegaan in dit verhaal."





De maatregel wordt uitgevoerd na goedkeuring door de gemeenteraad begin september. Er komt signalisatie om aan te tonen dat de snelheid verlaagd wordt. "Strikt genomen hoeft dat eigenlijk niet, gezien deze wegen gelegen zijn in de bebouwde kom. Maar omdat er op de ring van Mechelen al jaren 70 km/u wordt gereden, achten we het wenselijk om deze wijziging toch duidelijk te maken met tijdelijke signalisatieborden en wegmarkering."





Op de ventwegen van de Koningin Astridlaan komt er overigens een snelheidsverlaging van 50 km/u naar 30 km/u. (WVK)