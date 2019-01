Vanaf deze zomer ook trajectcontrole op Leestsesteenweg Wannes Vansina

11 januari 2019

14u16 0 Mechelen De stad Mechelen installeert ook op de Leestsesteenweg trajectcontrole. In mei starten de werkzaamheden, vanaf de zomer moet de automatische snelheidsmeting operationeel zijn.

Het traject loopt vanaf de Bleukensstraat tot waar de Leestsesteenweg overgaat in de Pastoor De Heuckstraat (ter hoogte van het tankstation). Het gaat om een stuk van 970 meter in de zone 50. De bewoners zijn al langer vragende partij om de snelheidsproblematiek in de straat structureel aan te pakken, maar de huidige paaltjes zijn voor vele eerder een doorn in het oog dan een oplossing. “Het gaat opnieuw om een investering van 142.000 euro, maar dat is goed besteed”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). “De resultaten van onze controles op de andere trajecten zijn spectaculair. Minder dan 0,1% van de chauffeurs rijdt er te snel. Dat is nog maar een fractie van de overtredingen bij klassieke snelheidscontroles elders.”

Grote Nieuwedijkstraat

Eerstdaags worden ook twee ANPR-camera’s geplaatst in de Grote Nieuwedijkstraat. “Dit project hoort nog bij de eerste golf trajectcontroles. Zoals eerder aangekondigd, wordt de trajectcontrole met bijhorende vrachtwagensluis opgestart na de werken aan de Grote Nieuwedijkstraat”, aldus schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open Vld). De komende jaren plant het stadsbestuur nog bijkomende trajectcontroles. “Door de pakkans verder op te drijven willen we ook het onverantwoord rijgedrag van de laatste 5 à 10% overtreders bijsturen”, besluit Somers.