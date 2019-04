Van walviswervel tot boterschraper: archeologen schetsen geschiedenis van Mechelen aan de hand van 27 vondsten Wannes Vansina

04 april 2019

17u54 0 Mechelen 27 bijzondere Mechelse vondsten. Die vormen het onderwerp van een nieuw boek van het Center for Artefact Research (CAR) dat vandaag werd voorgesteld tijdens een archeologiecongres. Auteurs zijn onder meer de Mechelse archeologen Dana Piessens (31) en Rik Lettany (31). “Onze job is verschrikkelijk boeiend!”

Hogeschoolcampus De Vest is vandaag en morgen gastheer voor de BNA Contactdagen, de jaarlijkse hoogmis voor Belgische en Nederlandse archeologen en bouwhistorici. Een uitgelezen moment dus voor de medewerkers van CAR om ‘Archeologische souvenirs uit een Mechels verleden’ voor te stellen. “Hiermee willen we tegelijk ons 5-jarig bestaan én het 15-jarig bestaan van de stedelijke dienst Archeologie vieren.”

CAR is werkzaam in Vlaanderen en Nederland, maar toch vooral in Mechelen. “We graven niet zelf op, maar onderzoeken alles wat uit de bodem komt”, zegt hoofdauteur en CAR-oprichter Dana Piessens. “Al onze bevindingen schrijven we neer in rapporten en die gaan dan weer naar andere archeologen. We vonden het zonde dat de verhalen niet tot bij de Mechelaar geraken.” Het centrum presenteert zijn resultaten al wel deels via sociale media onder de noemer ‘artefact van de maand’. “Het boek doet een beetje hetzelfde, maar dan wetenschappelijker onderbouwd. Aan de hand van 27 vondsten geven we een beeld van de geschiedenis van Mechelen”, vertelt Rik Lettany.

Gevangenis

Het boek begint met een rijkelijk versierde kan die werd aangetroffen bij opgravingen op de Grote Markt en dateert uit de gevangenis die daar in de 13de eeuw stond. “De Grote Markt markeert het begin van opgravingen in Mechelen en was de aanleiding van het ontstaan van een eigen archeologische dienst. Dit voorwerp geeft aan dat gevangenen het beter hadden dan wij op het eerst zicht zouden denken. Wij denken meteen aan folteringen, maar er werd ook duchtig gegokt.”

Persoonlijk vindt ze de vondst van een wervel van een walvis bijzonder. “Ik ben van Hombeek, waar je café Den Bruinvis hebt. Als kind werd mij altijd verteld dat de naam verwijst naar een walvis die in de jaren 30 de Zenne is opgezwommen en daar werd neergeschoten. De wervel komt niet van die walvis, maar werd aangetroffen in de Begijnenstraat. De kans is groot dat het dier daar geconsumeerd is geweest.”

“Verschrikkelijk!”

Dat ze de geschiedenis mag bestuderen van haar eigen stad, noemt Piessens “verschrikkelijk boeiend”. “Ook mijn scripties en stages heb ik altijd in en over Mechelen gedaan. Ik ben met mijn gat in de boter gevallen. Het is een hobby en fascinatie die ik heb kunnen omzetten in mijn beroep.”

Ze is zelf gespecialiseerd in aardewerk. Om voor een boeiende mix te zorgen, vroeg ze ook haar collega’s met andere expertises om stukjes te schrijven. Maritiem archeoloog Lettany schreef bijvoorbeeld over de waterbekkens die werden gevonden aan de Tinellaan. “Het hout bleek deels afkomstig van schepen.”

De Nederlandse Yvonne de Rue (31) zegt dan weer blij te worden van heel zeldzame dingen. “Zoals de Spaanse vloertegels die in het Hof van Busleyden werden aangetroffen. Een unieke vondst! Ze verwijzen naar de geschiedenis van de stad als hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden.”