Van toren naar toren, 60 meter hoog KOORDDANSGROEP LYAPUNOV VERBREEKT BELGISCH RECORD LAURIE BAILLIU

09 april 2018

02u26 1 Mechelen De dapperste koorddansgroep van België is ongetwijfeld Lyapunov uit Muizen. Zij wandelde gisteren in Ieper 90 meter lang op 60 meter hoogte tussen de toren van de Sint-Maartenskathedraal en die van het belfort van de Lakenhalle, een huzarenstukje dat meteen goed is voor een nieuw Belgisch record.

De recordpoging kaderde in het promotiefestival voor straatartiesten 'de Gevleugelde Stad'. "Voor ons is dit echt een waw-gevoel", zegt Johan Wuyts van Lyapunov. "Maar de recordpoging was voor ons niet het belangrijkste, wel dat we onze act konden uitvoeren op deze spectaculaire en prachtige locatie. Wandelen tussen de twee hoogste punten van de stad, de Sint-Maartenskathedraal en het belfort van de Lakenhalle, is echt kicken."





Het team Lyapunov bestaat uit professionele en gepassioneerde koorddansers met een verleden in de theater-, circus- en klimwereld. De kern van het team bezit kennis en ervaring waardoor ze al verscheidene grotere koorddansprojecten tot een goed einde kon brengen.





Highlinen

De koorddansgroep Lyapunov balanceerde op 60 meter hoogte tussen de toren van de Sint-Maartenskathedraal en die van het belfort van de Lakenhalle "Dat is een afstand van 90 meter. Nooit eerder is er in België over die afstand en op die hoogte gekoorddanst. Voor ons was het ook best spannend. De wind speelde ons soms parten, maar we zijn uiteraard heel blij dat het ons meermaals gelukt is."





De aanwezigen keken met open mond en ingehouden adem. "Deze vorm van koorddansen heet 'highlinen', waarbij je op grote hoogte op een gespannen band probeert te balanceren. Helemaal omlaag vallen is onmogelijk want we zijn heel goed beveiligd. Er is immers een back-uplijn. Als we ons evenwicht verliezen, moeten we via het touw een eindje omhoog klimmen om verder te doen", legt Johan uit. Op de hoogste lijn werd enkel gebalanceerd, op de lagere gespannen lijn werd wat spektakel gebracht en dat kon het publiek zeker smaken. "De interactie met het publiek is heel fijn. Voor het publiek is het indrukwekkend, maar dat is het ook voor ons."





Anna Degelaen (7) keek onder de indruk naar de koorddansers. "Ik zou het helemaal niet durven, want ik heb een beetje hoogtevrees." Grootvader Jan Meul (69) uit Ieper zag het wel zitten. "Vroeger ging ik dat wel gedurfd hebben. Ik heb er heel veel bewondering voor."