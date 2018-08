Van start met beste vrijdag ooit WANNES VANSINA

25 augustus 2018

02u46 0 Mechelen Het Mechelse stadsfestival Maanrock heeft gisteravond zijn start niet gemist. Een eerste evaluatie van de eerste festivaldag was bijzonder positief. "De beste vrijdag sinds we Maanrock drie dagen lang organiseren. Dat belooft voor morgen."

DJ Pommes had om 18 uur de ondankbare opgave het feestpodium te openen op de IJzerenleen, het grootste podium van deze Maanrockdag. Het was pas tijdens de dj-set van Lady S dat het plein met het vallen van de avond volledig volliep. Gelijkaardig beeld op de Koer, waar eveneens deejays de technoplak zwaaiden. Duidelijk een meerwaarde bij het jonge publiek.





Niet nieuw, maar al even energiek, zij het van een geheel andere orde: het klassiek podium in het Hof van Busleyden. Jonge jazzmuzikanten wedijverden er met elkaar. Ook jeugdig waren de meeste artiesten op het free podium op het Cultuurplein. Zoals Merel De Koker (15) uit Heist-op-den-Berg, die ondanks haar jonge leeftijd al best wat ervaring had. Ze was finaliste van The Voice Kids en opende in 2015 Pennenzakkenrock en heeft al een single uit. "Dit is mijn eerste Maanrock. Heel leuk!" Medeorganisator Tom Kestens was in zijn nopjes. "Al een paar keer stil geworden van de schoonheid maar ook van de drive." Toffe ambiance ook bij Circus Ronaldo en Sjarabang, de prijs voor de gezelligste Maanrocklocatie gaat echter naar Moes. "We hebben behoorlijk zwaar geïnvesteerd om de tuin van het Oh! zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Ons uitgangspunt: wat zouden we zelf graag op een festival willen?", zegt Giel Kops. Een petanqueveldje, lichtfiguren aan het water en ligstoelen dus. Vandaag en morgen wordt verder gefeest op alle elf locaties die Maanrock dit jaar rijk is. "Maar Maanrock is nu dus echt een driedaags festival", aldus Kristof Calvo.