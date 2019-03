Van “snelle vriendendienst” tot “net slecht nieuws te horen gekregen”: 50 dronken bestuurders komen met excuses op speciale Wodca-zitting Tim Van der Zeypen

19 maart 2019

15u00 0 Mechelen Vijftig autobestuurders hebben zich dinsdagochtend komen verantwoorden voor de politierechter in Mechelen. Iedereen had wel een excuus. “Maar moeten er doden vallen voordat jullie beseffen dat alcohol, drugs en rijden niet samen gaan?”, vroeg politierechter Lena Geys.

Elke bestuurder die zich dinsdagochtend moest komen verantwoorden voor de rechter liep afgelopen jaar bij een Wodca-controle in het arrondissement Mechelen tegen de lamp. Sommigen voor de eerste keer, anderen voor de zoveelste.

Voor één bestuurder werd zelfs een dokter aangesteld om te onderzoeken of hij na vier betrappingen nog wel rijvaardig is. Vorig jaar had hij 2,25 promille alcohol in zijn bloed nadat hij van een etentje kwam. “Mijn beste vriend had slecht nieuws gekregen in verband met een kankertest”, zei hij tegen de rechter. “Ik heb toen niet meer nagedacht en ben na het etentje in de auto gestapt.”

Excuses

Excuses kreeg de Mechelse politierechter aan de lopende band. Hoewel de chauffeurs telkens werden herinnerd aan de gevaren van hun gedrag, kon het ene excuus al op wat meer op begrip rekenen dan het andere. Zo was er een jongeman die enige mildheid aan de rechter vroeg en kreeg omdat hij zijn dronken vriend thuis wou afzetten.

“We waren iets gaan drinken maar ik heb nooit de bedoeling gehad om te rijden. Ik ben zelfs met de fiets naar het café gegaan”, aldus de jongeman. “Mijn vriend wou naar huis rijden met de auto maar hij was te dronken. Dus ik heb zijn sleutels afgenomen en ik heb hem vervoerd. Dom.”

De jongeman bleek bij de controle 1,98 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Hij kreeg uiteindelijk een rijverbod van 21 dagen en een geldboete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel.

Alcoholslot

Gelet op zijn blanco strafregister en schuldinzicht, vroeg rechter Geys niet om een alcoholslot. Anderen, zoals een vrouw die tegen de lamp liep op een zonnige zondag in oktober 2018, kregen dat wel opgelegd. De vrouw probeerde zich nog te verdedigen door te zeggen dat ze haar wagen niet kon achterlaten op café omdat ze die ’s anderendaags nodig had om te kunnen gaan werken.

Opmerkelijk is dat de vrouw in 2011 nog een voorwaardelijke straf had gekregen en nu met 2,7 promille in haar bloed werd tegengehouden. “Dat u uw de weg naar uw stuur nog hebt kunnen vinden, is bijna onwaarschijnlijk”, besloot de politierechter. “U had toch moeten weten dat u niet meer kon rijden?” De bestuurster kreeg naast een verplicht alcoholslot gedurende een jaar ook nog een rijverbod van twee maanden en een geldboete van 2.000 euro waarvan 1.600 euro effectief.

Dat de Wodca-controles een succes zijn, blijkt uit de cijfers. In 2018 vielen er in het weekend 59 gewonden bij ongevallen in het Mechelse. Dat is een daling ten opzichte van 2017 met 8 procent.