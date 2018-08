Van sjieke serre naar pittoreske petanquebaan 08 augustus 2018

02u38 0 Mechelen Het Tivolipark heeft er een nieuwe publiekstrekker bij. De twee historische serres op het domein werden helemaal gerenoveerd en kregen een nieuwe functie als petanquebaan.

"De twee serres in het Tivolipark werden in de jaren 1920 gebouwd en werden intensief gebruikt tot in 1978, daarna stonden ze lange tijd leeg. De serres staan symbool voor de groententeelt die vanaf 1880 in onze streek een enorme groei kende", zegt schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Marina De Bie (Groen).





"Omwille van die historische waarde zijn deze typische 'Mechelse serres' beschermd en was het altijd de bedoeling om hen een nieuwe functie te geven. Het bestaande houten geraamte was echter niet meer te redden, daarom werd een volledig vernieuwd exemplaar op exact dezelfde manier teruggeplaatst.





Naast het nieuwe 'skelet' kregen de serres ook een andere invulling. Onder de constructie werden twee petanqueveldjes aangelegd en die hebben succes: de eerste petanqueclubjes werden al opgericht. Maar de veldjes kunnen ook voor andere spelen gebruikt worden: kegelspel, trou-madame, stopschieten, uilebolling, vloerbol, platte bol, pierbol en Viking kubb... keuze te over, kortom. Het nodige spelmateriaal uitlenen kan aan eetcafé t'ASS of op de kinderboerderij."





(EDT)