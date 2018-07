Van padel tot trampolines in recreatiepark Arenal 23 juli 2018

In de voormalige Huygebaert site in Mechelen-Zuid is afgelopen weekend Arenal geopend. Het recreatiepark van zo'n 6.000 vierkante meter heeft niet enkel padel-, maar ook soccer- en padbolvelden. Vooral dat laatste is bij het grote publiek nog niet ingeburgerd. Zaterdag en zondag konden geïnteresseerden kennis maken met de nieuwe sport. "En dat gebeurde onder grote belangstelling", vertelt initiatiefnemer van Arenal: Tom De Sutter. Naast de sportvelden is er ook nog een ruimte voor trampolinespringers. "Indien we de toestemming krijgen, wordt er binnenkort ook nog een derde hal opgericht. Hierin zullen vier urban soccer terreinen komen", besluit De Sutter.





Voor openingsuren en reservaties kan je terecht op arenal.be. (TVDZM)