Van leefloner naar ondernemer NELE (37) GAAT NIEUWE PROFESSIONELE UITDAGING AAN DANKZIJ STARTERSLABO WANNES VANSINA

02 juni 2018

02u56 0 Mechelen Van leefloners ondernemers maken. Dat is de doelstelling van een nieuw pilootproject van het Starterslabo. Nele Dewaele (37) grijpt als eerste haar kans. Een job als bediende deed de alleenstaande mama in een burn-out belanden. Nu kiest ze voor haar passies en timmert aan de oprichting van een creatief centrum.

Het Starterslabo begeleidt in Vlaanderen mensen die hun ondernemersdroom willen waarmaken. Het bereikt vooral werkzoekenden, maar geen leefloners. Dankzij een impulssubsidie van de provincie Antwerpen (25.500 euro) en de steun van de stad Mechelen (7.500 euro) zal het trachten te achterhalen hoe dat komt en een methodiek uitwerken om de doelgroep het best te coachen. Bedoeling van 'Van leefloon naar zelfstandig ondernemer' is om in anderhalf jaar tijd twaalf Mechelaars te begeleiden.





Stevige springplank

"In Mechelen zal een specifieke methodiek ontwikkeld worden die daarna ook elders kan worden toegepast", zegt gedeputeerde voor Sociale Economie Peter Bellens. Opvallend: Antwerpen en Turnhout waren niet geïnteresseerd, Mechelen wél. "Het kan een stevige springplank betekenen voor mensen die het iets moeilijker hebben om een eigen zaak op te starten", motiveert schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA). Concreet zal een medewerker van het Starterslabo, Jochen Stevens, een dag aanwezig zijn in ondernemershuis Oh! om daar de kandidaten met workshops en individuele begeleiding te helpen bij de realisatie van hun project. Nele Dewaele, voorlopig nog de enige kandidate, steekt haar enthousiasme niet onder stoelen of banken. "Ik zat in een bediendenjob die mij niet lag en belandde ten gevolge daarvan in een burn-out. Sinds een halfjaar gaat het beter, maar ik wil niet terug. Het was werken om den brode om vervolgens uitgeput thuis te komen en niks meer te doen. Dat wil ik niet meer." Al vijftien jaar koestert ze de droom om zelf iets te starten, maar de moed en middelen ontbraken om daar daadwerkelijk iets mee te doen. Toen een maatschappelijk assistente van het Sociaal Huis haar vertelde over het nieuwe project, moest ze geen twee keer nadenken. Nele is bijzonder enthousiast. "Ik droom van een creatief huis, een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en mensen met een passie voor lekker eten. Ideaal gezien bezit deze ook een ruimte waar workshops kunnen worden gegeven en waar plaats is voor yoga, meditatie en muziek." Kortom, waar ze haar passie voor kunst, muziek en koken kan uitleven. In stappen, bijvoorbeeld door eerst horecazaken te beleven met hapjes, zal ze aan de weg timmeren. Wie interesse heeft in het project, kan terecht bij het Starterslabo via tel. 03/213.28.81 en starterslabo@mechelen.be. Nele houdt bovendien een blog bij, waar je onder meer lekkere en gezonde recepten terugvindt: neleshoekje.blogspot.com.