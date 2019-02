Van kankerpatiënt tot oncologisch vrijwilliger: Betty Pluym wint Prijs van de Vrijwilliger Wannes Vansina

24 februari 2019

14u49 0 Mechelen “Ik weet wat de mensen voelen.” Betty Pluym (68) heeft zondag de Prijs van de Vrijwilliger van de stad Mechelen gewonnen. Ze is tien jaar oncologisch zorgvrijwilliger in AZ Sint-Maarten nadat ze eerder zelf kanker overwon.

Betty Pluym reageerde verrast toen bij de bekendmaking van de winnaar plots haar naam weerklonk. “Ik ben overweldigd. Ik had dit niet verwacht. Dit is niet niks”, stamelt ze. Maar onverdiend is het niet. De vrijwilligster gaat al tien jaar twee halve dagen per week op visite bij kankerpatiënten. “Ze hebben vooral nood aan een luisterend oor. Ik ga dan ook vooral luisteren. Ik ga na of ze geen financiële, sociale of andere hulp nodig hebben. Ik hou van mensen en vind het boeiend werk.” Al is het soms ook zwaar. “Zeker bij mensen waarvan je weet dat het ten einde loopt of bij jongeren.”

Ze werd vrijwilliger omdat ze op zoek was naar een zinvolle tijdsbesteding, nadat ze op haar eentje haar vier kinderen had opgevoed. “Ik wilde iets om handen hebben en meer sociale contacten. Anders zit je toch maar alleen thuis.”

Ze weet overigens wat kanker doet met een mens. Zestien jaar geleden werd ze zelf ziek. Een jaar vocht ze tegen de vreselijke ziekte. “Toen waren er nog geen oncologische vrijwilligers. Ik heb gemerkt dat dit echt nodig is. Mensen hebben nood aan een luisterend oor.”

In de categorie vereniging zijn het de vrijwilligers van het Rode Kruis afdeling Mechelen-Bonheiden die de Prijs voor Verdienste in ontvangst mogen nemen. Naast de honderden mensen die ze jaarlijks opleiden in eerste hulp, voorzien ze ook telkens opnieuw in duizenden uren hulpverlening op tal van evenementen in Mechelen.

In totaal waren er twaalf individuen en acht organisaties genomineerd. “Naast de voldoening die vrijwilligers ervaren met hun inzet voor hun favoriete organisatie, willen we met de uitreiking ‘vrijwilliger van het jaar’ ook erkenning geven. Het zijn twee belangrijke factoren die ervoor zorgen dat vrijwilligers nog meer gaan uitblinken in hun werk”, aldus schepen Abdrahman Labsir (Open Vld).

De prijsuitreiking was meteen ook de start van de Week van de Vrijwilliger. Die ging van start met een knal, of dat was althans de bedoeling. Pas na drie keer lukte het, alhoewel...