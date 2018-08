Van hete hobby naar eigen zaak HANS VERKOOPT PIKANTE PRODUCTEN MET PEPERS UIT MOESTUINTJE WANNES VANSINA

21 augustus 2018

02u32 0 Mechelen Van je passie je pikante beroep maken? Hans Kelgtermans (33) uit Battel is goed op weg met The Chili Blender, een eenmanszaakje gespecialiseerd in producten met pepers.

Hans was al van kindsbeen af bezig in de moestuin, eerst in die van zijn ouders, later in zijn eigen hofje. De interesse voor chilipepers groeide gaandeweg. Intussen staan er in de serre, de tuin en op het terras ruim twintig variëteiten. "Het eerste dat je altijd over pepers hoort, is dat ze pikant zijn en dat je daardoor niks meer proeft. Maar eens je door die pikantheid kijkt, kun je er bijzonder veel mee doen." Hij verwerkt zijn pepers in sauzen, snacks (nootjes), kruidenmengelingen en zelfs confituur. Zijn publiek beperkte zich tot voor kort tot vrienden en familie, maar omwille van hun enthousiaste reacties zette de jonge vader de stap naar de oprichting van een eenmansbedrijfje.





Pepper challenge

"Ik heb net een confituur gemaakt met een fruitige peper en mango, een heel goede combinatie en erg lekker met een vanille-ijsje", verzekert hij. Hij kweekt de pikantste pepers, maar maakt er wel milde gerechten mee. Zijn gamma is dus zeker niet voor vuurvreters alleen. Zelf is hij pepers intussen zo gewoon, dat hij niet altijd goed weet hoeveel pepers hij bij wijze van graadmeter op het etiket moet zetten. De oplossing: zijn vriendin. "Ik gebruik haar om de pikantheid af te tasten", lacht hij. Héél pikant, dat zijn de carolina reapers, de pikantste pepers ter wereld, die ook in zijn serre groeien. De woonkamer vormde meer dan eens het decor voor een 'pepper challenge'. "Uiteraard wil het bezoek proeven, maar echt smakelijk is dat wat mij betreft niet", lacht hij. Zelf moest hij meer dan eens een peper uitzweten. De vruchten van een en dezelfde struik hoeven immers niet altijd even straf te zijn. Het ging dan ook al weleens mis. Getuige zijn de te pikante potjes voor eigen gebruik in de kelder. "Het pikante zit in de zaadlijst. De punt is het minst pikantst, dus die kan je best proeven. Hoe dichter je bij de steel gaat, hoe pikanter." Voorlopig verkoopt The Chili Blender alleen online, maar het staat binnenkort wel op Battel Zomert en op chilibeurs Chilifest in Westerlo. Hans gaat ook een samenwerking aan met Belgunique dat binnenkort een winkel opent in Antwerpen en wil op termijn op de Mechelse zaterdagmarkt staan. "Bedoeling is om het bedrijfje organisch te laten groeien naast mijn voltijdse job als medicinaal chemist bij Galapagos NV. In eerste instantie lokaal, later ook naar het buitenland toe. Alles hangt af van de interesse. In de VS zijn 'hot sauces' heel populair, daar heb je zelfs gespecialiseerde winkels. In België heb ik andere producenten gezocht, maar niet gevonden." Info: www.thechiliblender.com.