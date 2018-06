Van Eeckhout exposeert in Galerie M 05 juni 2018

De bekende Mechelse kunstenaar Willy Van Eeckhout heeft afgelopen weekend de tentoonstelling 'Focus 68' geopend in Galerie M in de Kanunnik De Deckerstraat. Bezoekers zijn nog tot en met 17 juni welkom om kennis te maken met werk dat hij maakte in 1968. In die periode zette hij zich af van de academische opleiding en maakte drapeauschilderkunst en collages. De tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur of op afspraak. (WVK)