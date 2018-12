Van babybib over Duiveltjestuin tot co-housing: zo helpen deze Mechelaars het klimaat Wannes Vansina

17 december 2018



Mechels schepen van Klimaat Marina De Bie (Groen) heeft maandag 23.000 euro verdeeld onder zeven groepen om hen te helpen hun klimaatvriendelijke projecten te realiseren. Die variëren van een ‘babybib’ over een Duiveltjestuin tot co-housing.

Het stadsbestuur ondersteunt met het reglement ‘Klimaatneutrale buurten en initiatieven’ Mechelaars die werken rond de klimaatproblematiek. Met de cheques van vandaag werd de kaap van 100.000 gerond. “Veel mensen hebben goede ideeën, maar ze blijven in de conceptfase hangen. Dit subsidiereglement is een laatste duwtje in de rug om een project te realiseren”, zegt De Bie. “De meerwaarde overstijgt ook vaak de directe betrokkenen: denk maar aan de Klusbib of de ‘Zonnepanelen op kamp’ die door meerdere jeugdbewegingen en organisaties gebruikt kunnen worden. Ook werken ze inspirerend: in verschillende buurten hebben we intussen buurtkippenrennen of werd aan de vergroening van de straat gewerkt.” Vandaag werden volgende zeven projecten beloond met een cheque:

Café bébé krijgt 5.000 euro voor de realisatie van Bazaar bébé, een uitleendienst met babyspullen. Bedoeling is om workshops, infoavonden en samenaankopen te organiseren. De organisatoren zijn in de eerste plaats op zoek naar een locatie en hopen in mei te kunnen starten.

Bewoners van het Duivelsstraatje krijgen 750 euro voor de uitbreiding van hun Duiveltjestuin. De straatstenen op hun pleintje worden opgebroken om plaats te maken voor groen.

Het co-housingproject Gummarushof in de Kerkhoflei krijgt 5.000 euro voor de realisatie van een mini-warmtenet. “We willen CO2-vrij wonen.” Sinds een maand wordt gewerkt aan de realisatie van de 23 woonunits in de vroegere school.

Ook co-housingproject van hertenfarm Parkcoplus De Scherpen Horinck krijgt 5.000 euro, geld dat gebruikt zal worden voor financieel, juridisch en bouwtechnisch advies.

Ursulinen Mechelen kreeg dan weer 5.000 euro voor project ‘Boom zoekt bos’, een klimaatweek met tal van activiteiten.

Nog een school, Busleyden Atheneum Campus Stassart, krijgt 2.280,94 euro voor de uitbreiding van de moestuin in bakken die ze heeft in samenwerking met ROJM.

Kunstencentrum NONA tenslotte krijgt 500 euro voor het klimaatneutraler maken van de komende Contour Biennale. Zo komen er geen flyers, programmatieboekjes en papieren posters meer, in de plaats daarvan wordt ingezet op online marketing.