Van 10 naar 20 jaar cel voor schietpartij in Mechelen BJS

25 januari 2019

Het Antwerpse hof van beroep heeft Abdelali E.O. (31) schuldig bevonden aan de schietpartij in de Sint-Katelijnestraat in Mechelen, waarbij twee gewonden vielen. Hij werd vrijdag veroordeeld tot twintig jaar cel, het dubbele van wat hij in eerste aanleg had gekregen.

Het schietincident gebeurde in de nacht van 6 op 7 juni 2017. Younes G. en Hamza Z. hadden met Abdellah B.S. afgesproken om de verkoop van een auto verder af te handelen. Younes zou nog geld te goed hebben van Abdellah, maar daar bestond nog wat discussie over.

Terwijl ze over de verkoop aan het discussiëren waren, dook Abdelali E.O. op. Hij was bevriend met Abdellah, maar of hij ook op diens vraag ter plaatse kwam, blijft onduidelijk. De beklaagde was gewapend met een vuurwapen. Hij had eerst Hamza Z. in het been geschoten en toen iedereen vervolgens wegvluchtte, had hij ook nog op Younes G. gevuurd, die geraakt werd in de schouder.

Abdelali E.O. kon pas in september 2017 gevat worden. Hij heeft altijd iedere betrokkenheid bij de feiten ontkend. Het hof vond zijn schuld bewezen en veroordeelde hem voor het toebrengen van opzettelijke slagen aan Hamza Z. en voor poging tot doodslag op Younes G. tot twintig jaar cel.

Het hof motiveerde die strafverdubbeling door naar het agressieve en gevaarlijke karakter van de Mechelaar te verwijzen, die uit zijn negen eerdere veroordelingen voor opzettelijke slagen, bedreigingen en verboden wapendracht geen enkele les geleerd had.