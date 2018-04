Valsmunters blijven in de cel 18 april 2018

02u25 0 Mechelen Zowel Achraf B. (30) uit Sint-Jans-Molenbeek als Bilal A. (31) uit het Brusselse blijven langer in de cel. De twee worden verdacht van valsmunterij.

Beide dertigers probeerden recent enkele biljetten van honderd euro in te wisselen bij verschillende apothekers. Ze kochten telkens kleinere producten zodat ze meer wisselgeld terugkregen. De dertigjarige Achraf B. ging vorige week eerst langs bij een apotheek in Kapelle-op-den-Bos, nadien bij twee in Mechelen en een in Willebroek. Daar werd hij gevat na een spectaculaire achtervolging. De onderzoeksrechter hield de man aan en gisteren moest B. voor de raadkamer verschijnen. Zijn raadsman Frédéric Thiebaut kwam een enkelband vragen: "Mijn cliënt wil meewerken aan het onderzoek en wij hopen dat dit zo snel mogelijke verloopt." Meer wou hij nog niet kwijt. De raadkamer oordeelde uiteindelijk dat de dertiger langer in de cel moet blijven.





Enkelband

Ook de aanhouding van de 31-jarige Bilal A. werd verlengd. Alleen mag hij de gevangenis wel verlaten maar met een enkelband. Zijn strafregister zou gunstiger zijn. De dertiger werd opgepakt nadat zijn kompaan werd gearresteerd. Onder meer omdat A. in februari net hetzelfde had geprobeerd bij Mechelse apothekers. Volgens het parket zou er een link zijn tussen hen. Wat die is, wordt nog verder onderzocht. Volgens gerechtelijke bronnen zou de ene verdachte in het bezit van de eurobiljetten zijn gekomen door de andere na de verkoop van enkele gsm's. De heren zouden niet ontkennen dat ze met vals geld betaalden. Wel betwisten ze dat ze deel zouden uitmaken van een groter netwerk. (TVDZM)