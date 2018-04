Valsmunter viseert apothekers POLITIE KAN MAN VATTEN NA SPECTACULAIRE ACHTERVOLGING TIM VAN DER ZEYPEN

12 april 2018

02u38 0 Mechelen Een dertigjarige man uit Sint-Jans-Molenbeek is opgepakt in Willebroek na een spectaculaire achtervolging. Hij probeerde met valse biljetten te betalen bij drie apothekers en zit momenteel in de cel op verdenking van valsmunterij.

Dinsdagavond wandelde de dertiger apotheek De Jonghe in de Stationstraat binnen. Naar verluidt wou hij er een deodorant komen kopen. Betalen deed hij met een biljet van honderd euro. Apotheker Charlotte Vermeersch (23) rook vrijwel meteen onraad: "Het biljet voelde dikker aan dan anderen. Bovendien zijn we extra voorzichtig bij grotere biljetten en bij mensen die we niet kennen. Daarom werd het biljet extra gecontroleerd. Zeker vijf keer. Alleen kwam er telkens 'error' op." Toen bleek dat het om vals geld ging en de apothekeres het biljet niet in ontvangst kon nemen, wandelde de dertiger opnieuw naar buiten. "Eerst rustig maar nadien is hij beginnen te lopen. De politie volgde korte tijd later", aldus Charlotte nog.





De achtervolging ging verder via het station van Willebroek. Volgens verschillende getuigen sprong de man - in de hoop om de agenten te slim af te zijn - zelfs voor een trein die hem op een haar na miste. De politie staakte de achtervolging echter niet. Wat later konden ze de man inrekenen.





Politie en parket nemen de feiten ernstig, omdat er sinds kort naar verluidt heel wat vals geld in omloop zou zijn in het Mechelse. "Voorlopig kan de man gelinkt worden aan drie gelijkaardige feiten in zowel Mechelen als Willebroek op dezelfde dag", zegt parketwoordvoerster Nele Poelmans. Opmerkelijk is dat het om enkel apothekers ging. Naast de apotheek in Willebroek, ging hij ook langs in de apotheek in de Dorpstraat in Leest en in apotheek Masschelin op de Steenweg op Heindonk.





Allergie

Enkel in Leest zou de man zijn slag thuis gehaald hebben. Hier kon hij na de aankoop van een middel tegen allergieën zijn vals biljet inwisselen. "Wij merkten het valse biljet te laat op", luidt het bij apotheek Masschelin. "Hij was er al vandoor gegaan maar we zijn er alsnog achter gelopen en hebben hem nog kunnen tegenhouden. Hij was kalm en heeft zowel het product als ons wisselgeld teruggeven." De man zou ook nog in aanmerking komen voor gelijkaardige feiten in een apotheek in Kapelle-op-den-Bos.





Na zijn voorleiding voor onderzoeksrechter Theo Byl werd hij opnieuw overgebracht naar de gevangenis. "Zijn aanhouding werd bevestigd", besluit Poelmans. Het gerecht wil nu onder meer te weten komen vanwaar het valse geld komt. Alleen zou hij volgens gerechtelijke bronnen elke betrokkenheid betwisten. De man zou de biljetten 'per toeval' hebben gekregen.