Valse vrijwilliger steelt laptop van patiënt in ziekenhuis 27 april 2018

Achttien maanden en een geldboete van 1.600 euro. Beiden effectief. Die straf vorderde het parket tegen Mohamed A. (39) uit Willebroek. De dertiger moest zich komen verantwoorden voor diefstal en oplichting. De feiten dateren van 9 juli 2017. Hij wandelde toen het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten in de Leopoldstraat binnen. "Even later ging hij langs op de kamer van een patiënt. Beklaagde stelde zich voor al vrijwillige ziekenhuismedewerker. Hij had een laptop nodig om een brief te schrijven voor een bejaarde patiënt en vroeg of hij de laptop van het slachtoffer mocht lenen", legde de openbaar aanklager uit. "Toen hij om de laptoptas vroeg, rook de patiënt onraad en riep hij de hulp in van de verpleger. Alleen was het dan al te laat voor de laptop. Die was verdwenen." Politie kon snel een verdachte identificeren. Onder meer op basis van camerabeelden. De 39-jarige uit Willebroek werd verhoord maar ontkende alles. "Verder onderzoek linkte hem nog aan twee andere diefstalpogingen in het ziekenhuis." De dertiger heeft een enorm strafregister. De verdediging vroeg om mildheid. Of hij die ook krijgt, weten we op 9 mei. (TVDZM)