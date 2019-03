Vaderlandslievende verenigingen bergen strijdbijl op na vlaggencompromis Wannes Vansina

01 maart 2019



De raad van bestuur van het 8 Mei Comité regio Mechelen en het dagelijks bestuur van NCPGR (Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden) gewest Mechelen-Lier gaan akkoord met de nieuwe manier van bevlaggen van de Sint-Romboutstoren. Zij voerden al sinds 2000 actie tegen het ontbreken van de nationale driekleur op de ‘Mechelse Zot’. 8 Mei Comité-secretaris Jef Van Iseghem wijst er wel tegelijk op dat de burgemeester zijn belofte niet nakomt. “’ We zijn bereid een oplossing uit te werken waar de drie vlaggen - de Belgische, Vlaamse en Mechelse - alle drie kunnen wapperen op onze Romboutstoren’, liet hij ons weten. Maar we kunnen ons vinden in een eervol compromis dat nu naar voor wordt geschoven.”