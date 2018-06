Vader en zoon staan samen terecht voor fietsdiefstallen 13 juni 2018

Een Mechelse vader (40) en zijn zoon (19) stonden zij aan zij voor de rechter. Ze moesten zich verantwoorden voor de diefstal van enkele fietsen. "Geweldig voorbeeld", sneerde rechter Erika Colpin. "U zet eigenhandig uw piepjonge zoon op het slechte pad." Het openbaar ministerie eiste tegen de vader een celstraf van twaalf maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro. Tegen de tiener werd een autonome probatie-straf gevorderd. Vader en zoon kwamen in het vizier van de politie dankzij de camerabeelden. Die hadden het voertuig van de vader opgemerkt op de plek waar op 22 september 2017 een fiets verdween. "De fiets bleek in Vilvoorde te zijn verkocht in een tweedehandswinkel", aldus de openbaar aanklager. "Er werd navraag gedaan en toen bleek dat vader en zoon nog drie andere fietsen hadden binnengebracht." Van de drie konden speurders enkel een fiets linken aan de twee. De feiten werden meteen toegegeven. "We deden het uit geldnood", klonk het. Vonnis op 25 juni. (TVDZM)