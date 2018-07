Vader en zoon schuldig aan fietsdiefstallen 19 juli 2018

Een veertigjarige vader en zijn zoon van negentien jaar oud zijn door de rechter in Mechelen schuldig bevonden aan enkele fietsdiefstallen. Vader en zoon kwamen in het vizier van de politie dankzij camerabeelden. Die hadden opgemerkt hoe ze een fiets aan het stelen waren in de buurt van het station in Mechelen. Diezelfde fiets bleek later te zijn doorverkocht in een tweedehandswinkel in Vilvoorde. "Bij navraag bleek dat de twee nog drie andere fietsen hadden binnengebracht voor verkoop", aldus het parket tijdens de behandeling van het proces. Twee ervan bleken te zijn gestolen. De feiten werden ook niet betwist. Beiden deden het om snel aan geld te geraken. De vader kreeg van de rechter een werkstraf van tachtig uur. Hij krijgt een jaar de tijd om die uit te voeren, anders riskeert hij alsnog een celstraf van acht maanden. De jongeman riskeert diezelfde straf als hij zich niet houdt aan bepaalde voorwaarden. Hij komt er voorlopig nog vanaf met een autonome probatiestraf van een jaar.





(TVDZM)