Uw bestelling ligt klaar in... het commissariaat... Politie zoekt eigenaar van deze lading charcuterie Antoon Verbeeck

17 februari 2019

09u56 0

De politie van de zone Mechelen-Willebroek is op zoek naar... de eigenaar van een flinke lading charcuterie. De bak vol vlees werd zaterdagochtend aangetroffen in de Oude Sint-Gommarusstraat in Mechelen. Duidelijk geleverd, maar op een verkeerd adres. “En een rondvraag in de buurt heeft ons ook niet bij de eigenaar gebracht”, klinkt het bij de politie. Die eigenaar wordt nu gevraagd om het korps de contacteren via het nummer van de meldkamer (015/46.44.64). “Zijn vlees wordt hier netjes en koel bewaard in het commissariaat”, klinkt het nog.