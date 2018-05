Ursulinen vieren diversiteit tijdens Meet- Mix- and Matchweek 15 mei 2018

Een 150-tal leerlingen van Ursulinen Mechelen hing maandag aan de lippen van Ronny Mosuse. De bekende muzikant kwam er meer vertellen over ons koloniaal verleden. De workshop kaderde in de 'Meet- Mix- and Matchweek' die gisteren van start ging in de school. Geïnspireerd door de woorden van Ish Ait Hamou probeerde de school zoveel mogelijk soorten diversiteit in de kijker te zetten. Deze week staan onder meer nog workshops Arabisch Schrift en Acrobatie op het programma. Afsluiten gebeurt met een optreden van Belgiums Got Talent-finalist Gilles Thiry en zijn Chinese mast-act. (WVK)