Ursulinen Mechelen gooit leerling-acteurs ‘Voor de Leeuwen’ Wannes Vansina

20 maart 2019

15u12 0

Deze leerlingen 5 Economie en 5 Humane wetenschappen van Ursulinen Mechelen maken zich op voor ‘Voor de leeuwen’. Morgen, donderdag, gaat de voorstelling over de vermiste leraar Van Leeuwen in première en ook op vrijdag en zaterdag staan de scholieren op de planken in hun school. Ze beloven een “hyperrealistische high-schoolexperience” en hun publiek te zullen “onderdompelen in het dagelijkse leven van leerlingen op school”. Ursulinen Mechelen heeft een traditie van schooltoneel: de leraren regisseren, de leerlingen produceren, acteren en maken het decor en de kostuums.