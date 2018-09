Uitvaart voortaan te bekijken via live streaming 05 september 2018

02u36 0 Mechelen De stad Mechelen investeert in een nieuw audiosysteem voor de stedelijke rouwaula én in apparatuur om uitvaarten live te streamen.

De audioapparatuur is acht jaar oud en voldoet niet meer. Het kluwen van kabels achteraan in de technische kast zorgde regelmatig voor slecht technisch contact waardoor toestellen, microfoon of boxen niet werkten. "Het systeem van de firma Apax bleek het best tegemoet te komen aan de verzuchtingen en wensen van de begrafenisondernemers. Bovendien voorziet de firma Apex een opleiding bediening voor stadspersoneel en begrafenisondernemers, gratis updates en technische ondersteuning en interventies ter plaatse indien nodig", zegt schepen van Begraafplaatsen Marc Hendrickx (N-VA).





Het moderne audiosysteem kost de stad 7.332 euro, voor de surplus videostreaming 5.867 euro. "Dat maakt dat nabestaanden die een uitvaartplechtigheid niet kunnen bijwonen, deze toch zullen kunnen volgen vanuit het buitenland, het ziekenhuis of om welke reden dan ook. Dit is enorm vooruitstrevend en een primeur in ons land", aldus de schepen. Dat laatste is niet correct, want uitvaartcentrum Eugène Timmermans in Mortsel startte er in 2013 al mee. Volgens het overkoepelende DELA is er nauwelijks vraag naar. "Misschien een keer per jaar." Mechels begrafenisondernemer Stijn Perdieus zegt zeer tevreden te zijn met de nieuwe installatie. "Vragen naar live-streaming heb ik nog nooit gekregen, maar ik kan mij voorstellen dat het soms van pas komt." De nieuwe apparatuur wordt in de loop van deze maand geïnstalleerd. (WVK)