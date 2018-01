Uittreksel strafregister komt dubbel zo snel 30 januari 2018

02u54 0

Voortaan levert de stad Mechelen binnen twee werkdagen na aanvraag een uittreksel uit het strafregister af. Het geldt zowel voor het uittreksel 595 (voor sollicitatie of tewerkstelling in de privé- of openbare sector), 596.1 (voor sollicitatie of tewerkstelling in de veiligheidssector, politie, brandweer, defensie) als 596.2 (voor activiteit die valt onder contact met minderjarigen). "De stad Mechelen speelt dus meteen in op de update van het centraal strafregister. Een snellere aflevering van een uittreksel uit het strafregister betekent eens temeer een verbetering van de klantgerichtheid bij dienstverlening naar de burger toe", aldus schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA). Voorheen bedroeg de wachttijd vier dagen. (WVK)