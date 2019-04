Uitstel is geen afstel: sterrenchef Ken Verschueren opent Tinèlle in zomer Wannes Vansina

13u02 2 Mechelen Tinèlle, het toekomstige restaurant van sterrenchef Ken Verschueren, opent als alles goed gaat voor september de deuren in het voormalige Predikherenklooster in Mechelen.

Aanvankelijk had Tinèlle dit voorjaar al de deuren moeten openen in het gebouw van de toekomstige bibliotheek, maar dat lukt niet. “Nu begint het wat vooruit te gaan, maar een datum durf ik niet uit te spreken. Het is geen evident project, in een historisch pand dat bovendien groot is”, zegt Verschueren, die tot eind 2017 chef-kok was van sterrenrestaurant De Tuinkamer in Beerzel.

Tinélle wordt een gastronomisch restaurant. “Maar à la carte. Ik ben ervan overtuigd dat die heel grote opgelegde dure menu’s met opgelegde dure wijnen eruit gaan. De focus ligt op zakenmensen. Ze zullen ’s middags een menu van drie gangen kunnen eten dat licht is en vlot bediend wordt.” Ook ’s avonds zullen foodies in Tinèlle terecht kunnen.

Dat wel enkel in de week, tijdens de weekends blijft het restaurant gesloten. “Zo kan ik gemakkelijker personeel vinden”, verklaart Verschueren. “De zaak zal tijdens de weekends ook kunnen worden afgehuurd voor groepen vanaf 30 personen.”

Overigens opent Verschueren niet alleen Tinélle, in de gangen van het voormalige klooster realiseert hij ook Bar Bib, een toegankelijk concept waar je koffie kan drinken en tegen betaalbare prijzen kan lunchen.