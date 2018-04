Twintigers veroordeeld voor cocaïnehandel 20 april 2018

02u57 0

De correctionele rechtbank in Mechelen heeft Hassan M. veroordeeld tot 18 maanden effectief en 8.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Dat voor het verhandelen van cocaïne. Hij liep eind vorig jaar samen met twee andere prille twintigers tegen de lamp toen ze staande werden gehouden door een politiepatrouille. In hun wagen en bij een daaropvolgende huiszoeking werden drugs aangetroffen. Hassan M. werd zwaar bestraft omdat hij niet aan zijn proefstuk toe was, zijn twee kompanen kwamen er goedkoper vanaf. Ze kregen 180 uur werkstraf opgelegd en 8.000 euro boete, waarvan 7.200 met uitstel. (WVK)