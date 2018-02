Twintigers staan terecht voor handel in cannabis en cocaïne 20 februari 2018

02u46 0 Mechelen Twee twintigers uit Bonheiden en twee twintigers uit Mechelen moesten zich gisteren komen verantwoorden voor het verhandelen van cannabis en cocaïne. De bal ging aan het rollen nadat een van de vier opdook in een ander drugsdossier.

"De gsm werden uitgelezen en daarin werden verschillende bezwarende berichten teruggevonden. In die berichten konden we ook alle verdachten met elkaar linken", zei de openbaar aanklager gisteren tijdens het voorlezen van zijn vordering. Er volgden huiszoekingen en er werd onder meer drugs gevonden.





Celstraf tot 30 maanden

Uit de tapgesprekken bleek later ook nog dat ze de drugs geregeld in het groot aankochten en het vervolgens doorgaven aan elkaar. "Dat u dit doet met energie of zonnepanelen kan ik begrijpen, maar niet met drugs", vertelde rechter Erika Colpin aan de vier jongeren. Zij riskeren nu celstraffen van 9tot 30 maanden alsook geldboetes die kunnen oplopen tot 6.000 euro. De jongeren gaven toe dat ze af en toe drugs aankochten en gebruikten maar zagen zichzelf niet als dealers.





Een vonnis komt op 19 maart. (TVDZM)