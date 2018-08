Twintiger zwaargewond na val op bouwwerf 16 augustus 2018

Een 25-jarige jongeman uit Mechelen is dinsdag zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval. De man viel enkele verdiepingen naar beneden op een bouwwerf. De twintiger was aan het werk in een woning in de Lange Schipstraat in Mechelen. Arbeiders waren er bezig met het plaatsen van verwarming en elektriciteit. Omstreeks het middaguur ging het mis. Collega's stabiliseerden de man. Een mug-arts diende de eerste zorgen toe. De twintiger werd overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen. De man bleef bij bewustzijn. Er is een onderzoek gestart. De werf bleef dinsdag afgesloten. (TVDZM)