Twintiger verstopte wapens bij zus TVDZM

21 januari 2019

Een twintigjarige man uit Mechelen riskeert een celstraf van zes maanden met uitstel maar een effectieve geldboete van 800 euro. De jongeman moest zich komen verantwoorden voor wapenbezit. Vorig jaar werden er bij zijn zus twee verboden wapens aangetroffen. Het ging onder meer om een alarmpistool en een taser. De jongeman ontkende de feiten niet. Volgens het parket was hij de wapens er gaan verstoppen. “Omdat hij in juni 2018 nog een opschorting kreeg voor gelijkaardig feiten”, verklaarde Mechels procureur Karel Berteloot. “In plaats van zich van die wapens te ontdoen, heeft hij ze gaan verstoppen.” Op zitting vertelde de jongeman aan de rechter dat hij niet wist wat hij met die wapens moest doen. Hij vroeg een milde straf. Of hij die ook krijgt van de rechter, weten we op 18 februari 2019.