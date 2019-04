Twintiger met zwaar strafblad riskeert achttien maanden voor vier fietsdiefstallen TVDZM

12 april 2019

13u35 0 Mechelen Een 24-jarige man uit Vorst riskeert een celstraf van achttien maanden effectief. De twintiger pleegde in februari maar liefst vier fietsdiefstallen. In december werd hij voor gelijkaardige feiten in Mechelen nog veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. “Maar dat liet duidelijk weinig indruk achter”, klonk het.

De twintiger werd bij de laatste poging midden februari 2019 opgepakt dor de politie van Mechelen-Willebroek. Op basis van camerabeelden kon de politie hem linken aan vier fietsdiefstallen tussen 5 en 18 februari 2019. “Hij ging er toen vandoor met drie fietsen en een speedelec”, klonk het bij procureur des koning Lieselotte Claessens. “De feiten werden steeds uit de fietsenstallingen van het centraal station in Mechelen gestolen.”

De jongeman heeft een zwaar strafblad. Hij liep de afgelopen jaren al verschillende veroordelingen op en heeft momenteel zo’n acht jaar cel bij elkaar verzameld. Het parket vorderde daarom een effectieve celstraffen 18 maanden en een geldboete van 150 euro.

Geen inkomen

De feiten werden door de verdediging niet betwist. Naar eigen zeggen verbleef hij in een opvangcentrum en had hij geen inkomen. Met de verkoop van de gestolen fietsen probeerde hij aan geld te geraken. Zijn raadsman Boris Reynaerts vroeg aan de rechtbank om hem geen effectieve celstraf op te leggen. “Geef hem de kans van een straf met probatie”, aldus de strafpleiter. “Hij staat open voor een residentiële opname.” De rechter nam de zaak in beraad. Op 8 mei velt rechter Suzy Vanhoonacker een vonnis.