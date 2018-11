Twintiger breekt in en steelt fiets na ongeval met vluchtmisdrijf Tim Van der Zeypen

12 november 2018

10u00 1 Mechelen Een 25-jarige man die na een ongeval met vluchtmisdrijf ook nog een woninginbraak én een fietsdiefstal pleegde, zit momenteel in de gevangenis. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer.

De man veroorzaakte ‘s ochtends eerst een verkeersongeval in de Motstraat. “De man reed toen met zijn wagen een verkeersbord en wat aanplanting aan”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De man reed na het ongeval gewoon verder.” De wagen raakte beschadigd en de politie kon hem pas later aantreffen op de Leuvensesteenweg. “De bestuurder had geen rijbewijs en bleek onder invloed te zijn van alcohol en drugs te zijn”, klinkt het nog. “De man werd meegenomen naar het politiekantoor maar mocht na ontnuchtering opnieuw beschikken.”

Woninginbraak

De twintiger kwam niet veel na zijn vrijlating opnieuw in het vizier van de lokale politie. Dit keer na het plegen van een woninginbraak in de Augustijnenstraat en de diefstal van een fiets. “Hij was de woning binnengedrongen door de voordeur te forceren. Nadien werd uit de gangen een fiets gestolen”, aldus Van de Sande. “Via buurtonderzoek en de bewakingscamera van een van de buren, kon de verdachte van de woninginbraak geïdentificeerd worden. Het bleek de 25-jarige te zijn.”

Opgesloten

Negen uur na zijn ongeval in de Motstraat en drie uur na de inbraak werd de 25-jarige, zonder vaste verblijfplaats in België, opnieuw opgepakt. Dit nadat een patrouilleploeg hem kon lokaliseren in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. De man werd ter beschikking gesteld van het parket en nadien voor de onderzoeksrechter gebracht. “Die heeft dan beslist om de 25-jarige aan te houden", besluit Van de Sande. De man zit nu in de gevangenis, vrijdag zal de raadkamer moeten beslissen of de jongeman al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.