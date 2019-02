Tweevoudig kampioen veldrijden viert briljanten bruiloft Wannes Vansina

13 februari 2019

16u56 0 Mechelen Tweevoudig kampioen veldrijden René De Rey (87) en zijn vrouw Roza Beullens (83) uit Battel (Mechelen) zijn vandaag in de bloemetjes gezet voor hun briljanten huwelijksverjaardag.

René en Roza zijn beide afkomstig uit Zemst. Ze leerden elkaar kennen op de paardenmolen op de foor, maar verhuisden later naar Battel, waar ze nog altijd wonen. “Een zekere Feremans was kampioen van België en woonde in Battel. Ik ben hem gaan opzoeken om raad te vragen en zo zijn we hier verzeild geraakt”, vertelt René.

Tot dan was De Rey veldloper, maar na een grote ontgoocheling besliste hij om over te schakelen op veldrijden. Een paar jaar later, in 1957, werd hij Belgisch kampioen, twee jaar later opnieuw. “Beroepsrenner ben ik nooit geweest. Er geld aan verdienen was in mijn tijd niet waar. Ik ben 33 jaar gewerkt voor de reinigingsdienst van de stad.”

Roza stond terwijl in voor het huishouden en de opvoeding van hun enige kind Ludo. Ze zijn nog in goede doen, al heeft René intussen al vier keer een nieuwe heup gekregen. Een gevolg van het sporten? “Heeft er niks mee te maken. Ik was een boerenzoon en heb als 15-jarige zakken aardappelen en graan gesleurd. Dat was een zware belasting.”