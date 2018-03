Tweede schatting Nekkerhal veel hoger 08 maart 2018

De Nekkerhal is 15,75 miljoen waard. Dat blijkt uit een tweede schattingsverslag dat de stad Mechelen liet opmaken. Toch is de stad bereid te verkopen voor 12,5 miljoen euro.





De tweede schatting komt er op vraag van oppositieraadslid Karel Geys (sp.a). Hij had aangekaart dat een eerste schatting van 11,7 miljoen euro veel te laag was. "De Nekkerhal is een van de voornaamste kroonjuwelen van ons stadspatrimonium, als men die wil verkopen kan dat alleen tegen een ernstige prijs. De schuldenberg van de Stad Mechelen laat niet toe dat men met zulke dossiers zo laks omspringt", zegt Geys. Toch loopt momenteel een verkoopsprocedure gebaseerd op het eerste schattingsverslag. Momenteel lopen onderhandelingen met de enige kandidaat-koper. "In principe zouden we voor 11,7 miljoen kunnen verkopen, maar we hebben afgesproken dat de hal niet weggaat voor minder dan 12,5 miljoen. Dat bedrag schreven we ook in onze begroting in", zegt schepen Stefaan Deleus (CD&V). Hij relativeert ook het belang van het tweede schattingsverslag. "De interesse was nu al gering. Mogelijk was er bij een vraagprijs van 15,75 miljoen helemaal geen kandidaat-koper geweest." (WVK)