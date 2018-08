Tweede jaar op rij beste bier GOUDEN CAROLUS WHISKY INFUSED ZORGT VOOR PRIMEUR OP BIERFESTIVAL ELS DALEMANS

14 augustus 2018

02u37 0 Mechelen De Mechelse brouwerij Het Anker heeft een primeur beet. De Gouden Carolus Whisky Infused is het enige bier dat voor het tweede jaar op rij de titel van beste bier wegkaapte op het Bierfestival. "Nochtans stemmen onze bezoekers meestal voor een nieuwkomer", zegt Freddy Van Daele van bierconsumentenvereniging Zythos.

"We organiseren ons Zythos Bierfestival sinds 2006, en al snel groeide deze tweedaagse uit tot het grootste bierevenement van België. Tijdens de editie van 2018 kregen we meer dan 12.500 bezoekers over de vloer, zowel bierliefhebbers als grote buitenlandse importeurs. Het Belgische bier is dan ook 'booming business', met alsmaar meer opstartende brouwerijen.





Dat merken wij ook: voor het eerst waren alle continenten vertegenwoordigd, ons festival wordt stilaan dé ontmoetingsplaats voor iedereen met interesse voor Belgisch bier", zegt Van Daele.





Traditie belangrijk

"We vragen al onze bezoekers jaarlijks om een persoonlijke top 3 in te vullen. Aan het meest geliefde bier reiken we daarna de 'Zythos Consumententrofee' uit. Voor deze dertiende editie kwam opnieuw de Gouden Carolus Whisky Infused van Het Anker uit de bus. Dat deze trofee voor de tweede keer naar hetzelfde bier gaat, is opmerkelijk. Vroeger was traditie erg belangrijk bij het bier brouwen, nu spelen ook originaliteit en innovatie mee. Onze bezoekers gaan duidelijk altijd weer op zoek naar nieuwigheden, net daarom is het opvallend dat hetzelfde bier het tóch weer haalt van al die bijzondere nieuwkomers."





"Dit is een enorme bevestiging voor het werk en de visie van onze ploeg", reageert Charles Leclef van Het Anker.





"Onze Gouden Carolus Whisky Infused is het resultaat van een unieke brouwtechniek, waarbij we een een infusie van onze eigen Gouden Carolus Single Malt whisky toevoegen aan onze Gouden Carolus Imperial Dark. Het is niet eenvoudig om hier dé perfecte balans te vinden, de ene smaak mag niet domineren op de andere. Dat het ons is gelukt, bleek al eind 2016 toen onze 'Whisky Infused' nog uitgeroepen werd tot 'World's Best Spirit Flavoured Beer' op de World Beer Awards. We herlanceerden het bier daarom op algemene vraag tijdens het Zythos Bierfestival 2017 en sindsdien maakt het deel uit van ons vaste gamma", aldus Leclef.





Verkrijgbaar in 33 cl

"Met deze volgende overwinning gaan we nog een stapje verder. Onze 'Whisky Infused' werd tot nu afgevuld in grote flessen van 75 cl. Maar vanuit de horeca kregen we de vraag om ook voor hen een oplossing te zoeken, daarom is het bier voortaan ook verkrijgbaar in flesjes van 33 cl."





Brouwerij Het Anker won eerder ook al de Zythos Consumententrofee, met de 'Gouden Carolus Hopsinjoor' in 2008.