Tweede fase Nieuwedijkstraat voor na bouwverlof 02 juni 2018

De tweede fase van de heraanleg van de Grote Nieuwedijkstraat in Mechelen zal pas starten na het bouwverlof. "De eerste werken in augustus zijn het plaatsen van een filterinstallatie aan de Gebroeders Romboutsstraat en pompen om het grondwater te laten dalen. Half augustus start de aannemer dan met het effectief opbreken van het kruispunt. We verwachten het leggen van het verdere riool richting Caputsteenstraat vanaf september", meldt de stad. Het uitstel komt er nadat een vervuiling van het grondwater, afkomstig van de site Verbeemen, werd vastgesteld. Overigens wordt nog altijd gewerkt aan de eerste fase, tussen de Gebroeders Romboutsstraat en de Kleine Nieuwedijkstraat.





Enkel plaatselijk verkeer is toegestaan. (WVK)