Twee woonzorgcentra op komst MECHELEN-ZUID KRIJGT ER 74 SERVICEFLATS BIJ WANNES VANSINA

25 januari 2018

02u34 0 Mechelen Mechelen-Zuid krijgt een flinke woonzorginjectie. De Dorian Groep gaat een nieuw woonzorgcentrum bouwen met vijftien assistentiewoningen aan de Brusselsesteenweg. Iets verderop in Guldendal bouwt Willemen Real Estate dan weer een woonproject met 59 serviceflats.

De bouwaanvraag voor het rusthuis met assistentiewoningen op het voormalige terrein van Anglo Parts dateert al van de zomer van 2016. Een conflict met een van de buren stak even stokken in de wielen. Hij tekende beroep aan tegen de vergunning door de stad Mechelen, maar bereikte later een overeenkomst met de Dorian Groep. Nu alle obstakels van de baan zijn, is het de bedoeling in de loop van dit jaar met de bouw te starten, al is er nog geen exacte startdatum. "De vergunning is in orde, momenteel zijn we een aannemer aan het zoeken", zegt Marijke Verboven, marketing- en communicatiemanager van de Dorian Groep. "Het gaat om een woonzorgcentrum met een honderdtal woongelegenheden, waarvan tien voor kortverblijf. Daarnaast komt een kleiner gebouw met vijftien assistentiewoningen. De uitbating van het woonzorgcentrum en de zorgverlening voor de assistentiewoningen zal gebeuren door Armonea." Dat is de grootste onafhankelijke aanbieder van seniorenzorg in België. In ons land heeft Armonea 83 rusthuizen, serviceflats en service-residenties verspreid over heel het land. De ganse site zal worden ontsloten via de Brusselsesteenweg. De assistentiewoningen zullen vanaf maart of april worden verkocht via Imoya, een onderdeel van de Dorian Groep.





Spreeuwenhof

Het Spreeuwenhof (werktitel) is niet de enige nieuwe woonzorgvoorziening in Mechelen-Zuid. Vlakbij, in Guldendal, wil Willemen Real Estate ook 59 assistentiewoningen bouwen. "Guldendijk zal bestaan uit twee bouwblokken langs een verkeersvrije straat, boven een ondergrondse parkeergarage", licht marketing manager Ann Van den Wyngaert toe. "Binnenkort dienen we de bouwaanvraag in." Dinsdagavond keurde de gemeenteraad alvast de wegenis goed. In november keurde deze ook al een verkavelingsaanvraag voor de bouw van zeven woningen aan de Dijkstraat goed.





Dat er in Mechelen fors geïnvesteerd wordt in woonzorgvormen, is geen toeval. De stad telde op 1 januari 2014 14,4 residentiële plaatsen per 100 75-plussers. Dat zijn er minder dan gemiddeld in Vlaanderen (14,7) en de andere centrumsteden (15,9). Ook de stad Mechelen laat zich niet onbetuigd. Zorgbedrijf Rivierenland diende eind vorig jaar een bouwaanvraag in voor de realisatie van de bouw van woonzorgcentrum Roosendaelveld met 120 bedden, vlak bij de R6 in Mechelen-Noord.