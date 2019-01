Twee winkeldiefstallen kunnen man duur komen te staan TVDZM

22 januari 2019

Abdelillah Z. riskeert een celstraf van zes maanden alsook een geldboete van 400 euro effectief voor twee winkeldiefstallen. De politie merkte hem op 7 maart 2018 op en kon hem arresteren. “Hij werd toen betrapt nadat hij in een winkel buiten wandelde met een gestolen broek. Het ticketje hing er volgens de winkeldetective nog steeds aan vast”, zei de openbaar aanklager vanmorgen op zitting. Via camerabeelden kon de politie Z. ook nog linken aan een tweede winkeldiefstal. Toen ginh hij ervandoor met schoenen ter waarde van net geen veertig euro. De schoenen werden gestolen bij kledingzaak Zara. Die stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van zo’n 290 euro. Beklaagde zelf liet verstek gaan. Een vonnis in de zaak wordt bekend gemaakt op 11 februari.