Twee weken uitstel voor schietpartij 02 februari 2018

Op de rechtbank van Mechelen is gisteren de zaak over de schietpartij in de Nekkerspoelstraat van afgelopen jaar opnieuw uitgesteld. De hoofdverdachte in de zaak E.K., zit in afwachting van zijn proces in de gevangenis van Turnhout. Door een stiptheidsactie van het veiligheidspersoneel kon de man niet worden overgebracht naar de rechtbank van Mechelen.





Op vraag van de verdediging heeft de rechtbank de zaak twee weken uitgesteld. "Mijn cliënt heeft het recht om zich persoonlijke te komen verdedigen in het kader van een eerlijk proces", zei zijn raadsman op de zitting. Ook de burgerlijke partij verzette zich niet tegen een kort uitstel. "Zijn aanwezig is noodzakelijk voor mijn cliënt, zodat enkele kritische vragen kunnen worden gesteld", luidde het.





De zaak over de schietpartij in de Nekkespoelstraat gaat om een uit de hand gelopen vete tussen twee rivaliserende families. Er is vanuit een rijdende auto op een voetganger geschoten en in de richting van een groep mannen die op straat stonden te praten. Drie kogels belandden in de vitrine van een leegstaande winkel. Kort daarna zijn drie broers opgepakt. Zij zullen zich op 15 februari moeten verantwoorden voor poging moord. (TVDZM)