Twee voornaams-veranderingen aangevraagd 03 augustus 2018

02u36 0

De stad Mechelen heeft tot nu toe twee aanvragen tot een voornaamsverandering ontvangen. Steden en gemeenten staan sinds woensdag in om deze aanvragen te behandelen. Veranderen van familienaam blijft wel een federale bevoegdheid bij de FOD Justitie. "De voorbije dagen hebben we wel wat aanvragen gekregen over hoe de procedure tot voornaamsverandering precies verloopt. In het Huis van de Mechelaar zijn er daartoe gisteren evenwel nog maar twee aanvragen gedaan. Hierbij waren er geen gekke gevallen bij en evenmin grappenmakers", verklaart schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA). (AVH)