Twee taxichauffeurs onder invloed van cannabis 15 juni 2018

02u54 0

De politie van Mechelen-Willebroek heeft een controleactie gehouden gericht naar taxichauffeurs. Er liepen drie chauffeurs tegen de lamp. Twee omdat ze onder invloed van cannabis reden. "Op het Rode Kruisplein had de chauffeur in kwestie zelf geen rijbewijs wegens een veroordeling op de politierechtbank van Vilvoorde. Er werd een wielklem op de auto geplaatst", klinkt het bij de politiewoordvoerder. "Op het Koning Albertplein was het de zaakvoerder zelf. Zijn speeksel testte positief op cannabis. Hij moest zijn rijbewijs inleveren voor vijftien dagen." Tot slot moest een andere taxichauffeur nog een boete betalen van 1.500 euro. Hij had geen vervoersvergunning. (TVDZM)