Twee jaar met uitstel voor koperdieven TVDZM

07 december 2018

12u25 0 Mechelen De rechtbank in Mechelen heeft acht Roemenen schuldig bevonden aan een koperdiefstal. Die gebeurde afgelopen zomer in de gebouwen van CG Power Systems en werd opgemerkt door een buurtbewoner. Ze kregen allemaal twee jaar cel met uitstel gedurende drie jaar.

De dieven konden ingerekend worden dankzij een alerte buurtbewoner. “Hij had ’s nachts gezien hoe beklaagden zich verdacht gedroegen in de buurt van een auto”, vertelde de openbaar aanklager vorige maand op zitting. “Bij een controle bleek dat er een raampje van het bedrijf CG Power Systems was stuk geslagen.” De politie en het gerecht konden hen ook linken aan een tweede inbraak. Toen werd er zo’n tien kilogram aan koper gestolen. De zeven mannen en een vrouw zaten sinds hun arrestatie in de cel. Naast hun voorwaardelijke straf kregen ze allemaal nog een geldboete van 800 euro effectief. Hun voertuig werd verbeurd verklaard. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet geweten.