Twee jaar effectief voor stelende kapper (28) TVDZM

21 januari 2019

16u10 0

Rechter Theo Byl heeft Abdellah B.S. uit Mechelen schuldig bevonden aan twee diefstallen. Hij veroordeelde hem tot een celstraf van twee jaar effectief. De diefstallen dateren vanuit 2017. Toen ging hij er vandoor met zo’n 81.000 euro aan materiaal voor bakkers. “Waaronder zeven broodautomaten”, klonk het op zitting. B.S. ontkende de feiten niet. Hij verklaarde aan de rechter dat hij de diefstallen had gepleegd omdat hij in de put zat en financiële problemen kende. “Inmiddels probeer ik uit die put te klimmen”, zei B.S. aan de rechter. “Ik ben tijdelijk kapper in de gevangenis en eens ik vrij kom, wil ik opnieuw kapper worden.” Zelf vroeg hij een werkstraf maar daar ging rechter Byl niet op in. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.